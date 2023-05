"Gavettone" all'artista di strada dall'attico del palazzo sul Corso a Lecce, ma il recipiente sfugge di mano, cade e sfiora un turista

Ha rischiato di riportare delle ferite il turista che nel pomeriggio di oggi - 17 maggio - se ne andava passeggiando tranquillamente su Corso Vittorio Emanuele a Lecce. Già perché l'inquilino di un palazzo del centro storico infastidito da un artista di strada ha pensato bene di gettargli addosso dell'acqua. Ma la situazione è sfuggita di mano e ha rischiato di ferire il malcapitato.

Cosa è successo

Erano le 15 del pomeriggio quando l'artista di strada si stava esibendo sul Corso, vista la presenza di numerosi turisti a spasso per la città. L'inquilino infastidito, forse per l'uso dell'amplificatore, ha pensato bene di fare un "gavettone" all'artista di strada forse per farlo smettere di cantare. Così ha riempito di acqua un grosso piatto di ceramica per versargliela addosso.

I soccorsi

Ma il recipiente gli è sfuggito di mano ed caduto al suolo sfiorando un malcapitato turista che si trovava a passare in quel momento.

L'uomo ha alzato gli occhi per capire cosa stesse succedendo quando ha visto la sagoma di un uomo ritrarsi dalla terrazza dell’ultimo piano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, ma sia il turista che l'artista di strada non hanno voluto sporgere denuncia.

I residenti

Intanto un gruppo di residenti del centro pare voglia presentare un esposto al Prefetto di Lecce Luca Rotondisui mancati controlli nelle zone della movida, tavolini abusivi e uso improprio di pass Cude.