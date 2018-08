Genova, parla l'autista del camion in bilico sul ponte: «Un angelo custode mi ha salvato»

Ponte Morandi, l'allarme lanciato già nel 1979: «Rischio corrosione»

Salvini e il selfie ai funerali di Stato a Genova. Rabbia sul web: «Non sei Fedez in concerto»

Si chiamaed è l'autista del camion della catena di supermercati genovese Basko che è diventato il simbolo della strage del ponte di. Il suo mezzo pesante si è fermato qualche metro prima del crollo e lui si è salvato per miracolo: "Stavo tornando da una consegna sulla riviera di Ponente", racconta a NewsMediaset, "procedevo adagio perché la visibilità era ridotta, poi è crollato tutto: non ricordo bene, sono rimasto stupito e spaventato. Sono sceso dal, l'ho lasciato acceso, con la marcia innestata e sono corso via per paura che crollasse tutto".