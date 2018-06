Governo Conte al via, i ministri hanno giurato Salvini: Savona al posto giusto per ricontrattare le regole Ue

Moavero. Lavoreremo «uniti e motivati tutti insieme». Così il neoministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, all'uscita dal Quirinale dopo il giuramento. «Non siamo un governo militare» ha chiosato rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se riuscirà a tenere nei ranghi Salvini e Di Maio.



Di Maio. «Guardate che spettacolo! Questa è la squadra dei ministri del Movimento 5 Stelle. Siamo tantissimi e pronti a far partire il governo del cambiamento e a migliorare la qualità della vita di tutti gli italiani. I ministri sono o nostri parlamentari e esponenti storici», ha scritto Di Maio su Facebook.









Mattarella. «Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia e in questa nostra Europa affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini. Con l'auspicio che il 2 giugno possa essere in ogni territorio l'occasione di una rinnovata condivisione dei principi e degli ideali repubblicani, rinnovo gli auguri di buon lavoro a voi prefetti e a quanti con voi celebrano la festa della Repubblica», ha detto Sergio Mattarella nel suo messaggio ai Prefetti per il 2 Giugno.



Gentiloni. «Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la lasciamo in condizioni migliori di quelle di cinque anni fa», ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, pubblicando una foto che lo ritrae nel suo ufficio a Palazzo Chigi con la moglie Emanuela Mauro.



Prima di lascaire palazzo Chigi Gentiloni ha stretto la mano di Di Maio e Salvini, seduti in prima fila nella sala dei Galeoni, prima di passare la campanella al nuovo presidente del Consiglio. Conte ha stretto a sua volta la mano ai suoi due vicepremier, prima della cerimonia. Gentiloni, dopo il passaggio della campanella al suo successore, è stato salutato dal picchetto d'onore ed è andato via in auto con la moglie. A lui i dipendenti di Palazzo Chigi presenti nel cortile o affacciati alle finestre hanno tributato un applauso di saluto.







