Giuramento interforze a Taranto, iniziano le prove degli allievi

Ci sarà anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, domani a Taranto alla cerimonia congiunta di giuramento solenne inteforze degli allievi del 26esimo Corso Normali Marescialli della scuola sottufficiali di Taranto e degli allievi del terzo ciclo del 142esimo Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto.

L'evento si terrà alle 11 sulla rotonda del Lungomare alla presenza, tra gli altri, del capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, e del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di corpo d'armata Teo Luzi. L'evento vedrà uno schieramento composto anche da una rappresentanza interforze delle quattro forze Armate e un sorvolo di tre aviogetti della marina militare. La cerimonia sarà visibile in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube della Marina Militare e dell'Arma dei carabinieri. La città dunque già da oggi per le prove e domani mattina sarà blindata. Ai divieti di sosta nell'area della Rotonda, si aggiungerà oggi e domani anche il divieto dalle 7 alle 14 della circolazione nel borgo. In particolare il transito sarà vietato in corso Due Mari (nel tratto tra via Matteotti e Lungomare), Lungomare (tra corso Due Mari e piazza Ebalia), via Regina Margherita, (tra via D'Aquino e Lungomare) l'intera piazza Ebalia, via Massari (tra via Anfiteatro e Lungomare), via Anfiteatro (nel tratto tra via Regina Margherita e via Cavour), via Principe Amedeo (nel tratto tra via Massari e via De Cesare), via Giovinazzi (nel tratto tra via Anfiteatro e Lungomare), via Mazzini (tra via Giovinazzi e via Acclavio), via De Cesare (tra Lungomare e via Principe Amedeo), via Acclavio (tra via Mazzini e Lungomare) infine in piazza Carbonelli (nel tratto tra via Regina Margherita e corso Due Mari).