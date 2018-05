«Prendiamo atto - osserva il leader di FI - con rispetto delle decisioni del Presidente Mattarella e osserviamo con preoccupazione l'evolversi della situazione politica. Come sottolineato dal Presidente Mattarella in un momento come questo il primo dovere di tutti è difendere il risparmio degli italiani, salvaguardando le famiglie e le imprese del nostro Paese. Il movimento Cinquestelle che parla di impeachment é come sempre irresponsabile. Forza Italia - conclude Berlusconi - attende le determinazioni del Capo dello Stato, ma ove necessario sarà pronta al voto».

«Salvini non voleva governare: ha fatto promesse irrealizzabili, ha paura delle sue bugie, altro che Flat Tax e Fornero. E quindi ha usato l'alibi di un ministro per far saltare tutto: vecchio stile leghista. Ma minacciare #Mattarella è indegno. Sulle Istituzioni non si scherza». Lo scrive su twitter l'ex premier e segretario del Pd

«Le prerogative del Presidente della Repubblica sono garanzia per il Paese e per i cittadini, e non possono essere messe in discussione dall'irresponsabilità dei partiti, anche quando non se ne condividono le decisioni. Salvini e Di Maio rileggano la Costituzione». Lo ha detto il leader di LEU e ex presidente del Senato, Pietro Grasso.

