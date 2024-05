Si può ottenere il risarcimento per chi ha subito dei danni dopo il vaccino Astrazeneca? «Dopo l'ammissione dell'azienda farmaceutica, secondo cui può causare un rarissimo effetto collaterale consistente in trombosi con complicazioni potenzialmente fatali, coloro che siano incorsi in tale complicazione potrebbero certamente agìre per il risarcimento del danno», sottolinea l'avvocato civilista Paolo Vitali. Si va da qualche migliaio di euro fino a milioni. Ogni situazione, naturalmente, va esaminata diversamente perché presenta profili differenti. «La regola fondamentale è trattare caso per caso - specifica il professionista -. Un approccio predeterminato ed uniforme conduce sempre a pure indicazioni indicative».

