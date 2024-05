Fedez si è aggravato, l'annuncio dello staff del rapper: «Situazione peggiore di quanto immaginato». Mistero sul ricovero

Lo stato di salute di Fedez si sarebbe aggravato e la situazione che lo ha portato ad annullare la partecipazione alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 dal 20 maggio, risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto apprende l'Ansa dallo staff del rapper. Non si ha però al momento conferma dell'ipotesi di un nuovo ricovero di cui parlano alcune indiscrezioni. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine a Fedez «Federico è stato male, doveva registrare Cattelan sabato e non ha potuto. Non è ricoverato».

Fedez, la versione di Cattelan

Sulla questione era intervenuto anche Cattelan: «Lo sappiamo tutti che l’attenzione su Federico è sempre altissima. Quando lo avevamo chiamato, tempo fa, inizialmente avevamo pensato a una cosa simpatica, volevo andasse ospite a sorpresa a un matrimonio, il che era divertente visto quello che sta succedendo col suo... ci scherzo perché lui con me si è sempre prestato».

«Successivamente - spiega il conduttore - viste le vicende recenti, avevamo considerato un trattamento diverso.

Ora Federico ci ha comunicato che non potrà esserci per motivi di salute, non posso che fargli gli auguri perché si riprenda al meglio».

Il caso del pestaggio a Iovino

Fedez è stato denunciato dai carabinieri dopo l'aggressione subita da Iovino in via Traiano a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi. Il personal trainer era stato bersaglio di una «spedizione punitiva» da parte di un gruppo di 8-9 persone scese da un minivan. Tra i presunti aggressori, secondo quanto raccontato da due testimoni e confermato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, ci sarebbe stato anche Federico Leonardo Lucia. Soltanto poche ore prima, secondo quanto ricostruito, Iovino e lo stesso rapper avrebbero preso parte a una rissa all'interno del locale 'The Club' in zona Brera, alla quale avrebbero partecipato anche l'ultrà della Curva milanista Christian Rosiello, che da un po' di tempo lo accompagna nelle vesti di bodyguard, e altri tifosi rossoneri. In entrambi i momenti, sarebbe stata presente anche una ragazza che si era ipotizzato potesse essere Ludovica Di Gresy, una studentessa che recentemente è stata vista spesso insieme a Fedez. La giovane, intervistata dal Messaggero, ha detto che quella sera non c'era. «Ero a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino. Alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa». E ancora: «Non ho mai messo piede in quel locale», ha detto riferendosi al 'The Club' di largo La Foppa, «lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco». Anche Fedez, nei giorni scorsi, al Salone del Libro di Torino, aveva detto ai giornalisti di non essere stato presente sul luogo del pestaggio.