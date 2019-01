Giorni della merla in arrivo: con il grande freddo, primavera attesa in anticipo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in arrivo i merla e sembra proprio che, visto che saranno freddi, la primavera arriverà in anticipo. Secondo la tradizione, gl i ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 31 ) sono i giorni più freddi dell'anno: un detto popolare che non sarebbe però confermato dalle statistiche degli ultimi anni.Protagonista della leggenda sarebbe una merla bianca che purtroppo non riusciva a recuperare cibo a causa del freddo del mese di gennaio. Così decise di fare scorta e l'anno dopo prese in giro gennaio, che per ripicca chiese tre giorni a febbraio e scatenlò una bufera. Così la merla fu obbligata a nascondersi in un comignolo e diventò nera: da allora tutti i merli sono neri.Secondo la credenza popolare, se i giorni della merla sono freddi la primavera sarà bella e in anticipo, se sono caldi la primavera arriverà in ritardo. Per il 2019 pare che il risultato debba essere il primo: secondo ilMeteo.it correnti via via più fredde ed instabili in discesa dalraggiungeranno il nostro Paese dando vita a un peggioramento con precipitazioni intense specie sui settori tirrenici tra Toscana,, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna. Col passare delle ore è attesa qualche debole piogge tra Romagna e Marche.