Quali sono le destinazioni calde dove godersi l'inverno? Ecco la classifica

Anche se quando si viaggia non si può mai sapere che tempo si troverà, e adesso ancora meno con i cambiamenti climatici, in gran parte dell'Italia è ancora inverno e in molti luoghi fa freddo, piove o addirittura nevica. Ecco perché molti viaggiatori che possono partire in questo periodo dell'anno sono soprattutto alla ricerca di mete calde dove poter godere di sole, temperature elevate e praticare attività all'aria aperta senza cappotti.

Il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha verificato quali sono le destinazioni che i suoi utenti cercano maggiormente in questo periodo e queste di seguito sono alcune delle più gettonate.

Scorri le schede per scoprire le destinazioni