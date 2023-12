Puglia, magia dell'inverno. Sapori e itinerari nel libro da domani con Quotidiano

Le bellezze dell'arte, le tradizioni, gli incanti dei paesaggi, le prelibatezze della gastronomia e i segreti delle ricette identitarie. C'è tutta la regione - da Gargano al Capo di Leuca - da non perdere nel libro "Puglia. La magia dell'inverno" da domani in edicola con "Quotidiano" a 3,80 euro più il prezzo del giornale: una galleria di luoghi unici e di prodotti della cucina che rappresenta un viaggio nelle ricchezze di una Puglia diventata attrattiva oltre il classico periodo estivo.

Dai paesaggi alle ricette



Scorci, vedute ma anche prodotti alimentari e piatti che non a caso alimentano il turismo a 360 gradi a partire da quello degli stessi pugliesi non sempre abituati a conoscere da vicino i nostri tesori.

Le perle



Da Nord a Sud, si diceva, e viceversa.

Ci sono i capoluoghi, ovviamente - Lecce, Brindisi, Taranto, Bari e Foggia - che costituiscono tappe obbligate di una full immersion in una Puglia tutta da vivere. Ma il libro racconta anche le bellezze dei borghi dell'entroterra (le Murge, la Valle d'Itria, il Basso Salento) e delle perle lungo l'Adriatico e lo Jonio con le "cartoline" di un mare capaci di fare il giro del mondo. L'intreccio con le tradizioni (Natale, Pupi, presepi, processioni e molto altro) è strettissimo anche in inverno come ben raccontato nel libro.

Per finire con prodotti alimentari e ricette negli altri capitoli: un excursus suggestivo, dettagli e anche molto pratico che piacerà agli appassionati oltre che poter essere utilizzato per i pranzi e i cenoni del periodo natalizio e non solo.