Puglia, c'è la conferma: tornano pioggia e freddo. Ma da quando? Ecco le previsioni meteo

Fine mese con pioggia, freddo e neve. Dunque è inutile alleggerirsi ed è meglio godersi questi ultimi giorni di sole e temperature miti perché il freddo inverno sta per tornare. Colpa di una colata di aria fredda di origine polare che a partire dal 23/24 febbraio si dirigerà verso l'Italia e il Mediterraneo portandosi dietro un calo delle temperature. Ma vediamo cosa dicono le previsioni meteo.

Le previsioni

Il bel tempo, complice l'alta pressione, caratterizzerà l'intera regione, weekend compreso con temperature superiori a quelle dalla media stagionale.

Sabato 18 febbraio: «La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio» secondo gli esperti di 3bmeteo.com. Cieli sereni o poco nuvolosi nella zona della Daunia, del Tavoliere e su tutto il litorale adriatico settentrionale. Qualche nube sparsa al mattino invece si registrerà su murge e litorale ionico. Cieli nuvolosi fino a coperti invece su tutto il litorale adriatico, nubi sparse, ma con possibili schiarite, sul Salento. Assenti i venti.

Domenica 19 febbraio: In Puglia regnerà l'umidità. «Nello specifico su Daunia, murge, litorale adriatico meridionale e Salento cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio - sempre secondo 3bmeteo.com - Su Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata». Anche nella giornata di domenica venti da deboli ad assenti e canale d'Otranto poco mosso.

L'arrivo dell'aria fredda

Purtroppo però il bel tempo durerà poco. Le previsioni infatti confermano il ritorno del freddo polare. «Inverno assente sull’Italia fino a martedì grasso, a causa della persistenza di un campo di alta pressione subtropicale che manterrà il tempo spesso stabile e con temperature sopra le medie del periodo», conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

«Dal 23-24 febbraio e nei giorni successivi giungono invece ulteriori conferme su un cambio deciso di scenario – avverte Ferrara – l’anticiclone infatti dovrebbe venire smantellato dalla discesa di venti artici dal Nord Europa verso il Mediterraneo». Questo significa che «è molto probabile assistere al ritorno di pioggia e neve (quantomeno in montagna) da metà della prossima settimana, ma non è ancora possibile stabilire nei dettagli dove pioverà/nevicherà di più o di meno. E’ comunque plausibile un sussulto invernale con successivo calo generale delle temperature a partire dal Nord».