Ucraina, Razzo su territorio moldavo al confine con Ucraina. Esplosione in aeroporto vicino Mosca, tre morti

In quella di Kiev e in altre 4 regioni ucraine tornano da oggi i blackout programmati. La capitale è al gelo, con temperature da -5 gradi. Fonti d'intelligence parlano intanto di combattimenti che stanno rallentando e di forze russe «sfiduciate». Entrati in vigore l'embargo Ue al petrolio russo via mare e il price cap a 60 dollari al barile.

