Il Vaticano: nessun mistero. Monsignor Gianfranco Girotti, già reggente della Penitenzieria apostolica da sempre interessato al caso della figlia del commesso del Vaticano di cui si sono perse le tracce 36 anni fa, in una intervista all'Adnkronos, non si mostra stupito di come siano andate le cose oggi con l'apertura delle due tombe finita con un nulla di fatto. «Stiamo parlando di tombe degli anni passati, che appartengono ad alcune famiglie principesche che chiedevano di aver lì la sepoltura - rileva l'arcivescovo parlando delle sepolture del cimitero Teutonico - poi con il passare degli anni, come succede in molti altri cimiteri, vengono tolte e portate altrove e sul posto resta la storia commemorativa della famiglia».

«Credo che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta del Vaticano che, facendo aprire le tombe, aveva ammesso la possibilità di una responsabilità interna. Finché non troverò Emanuela - dice Pietro - è mio dovere cercare la verità». Nel giro di pochi minuti il portavoce vaticano Alessandro Gisotti conferma: «Le ricerche hanno dato esito negativo: non è stato trovato alcun reperto umano né urne funerarie». E la Santa Sede coglie l'occasione per ribadire che «ha sempre mostrato attenzione e vicinanza alla sofferenza della famiglia Orlandi e in particolare alla mamma di Emanuela. Attenzione dimostrata anche in questa occasione nell'accogliere la richiesta specifica della famiglia di fare verifiche nel Campo Santo Teutonico».Ma il giallo resta. Come mai le due tombe sono vuote? Perché non ci sono neanche i resti delle due principesse ? Come mai il vano sotto la tomba, una stanza ampia circa 4 metri per 3,70, come riferito dal Vaticano, è ristrutturata con il cemento, materiale di certo non risalente al 1840, epoca della sepoltura delle due principesse? Perché le famiglie delle principessa Sophie von Hohenlohe e Carlotta Federica di Mecklemburgo, e i responsabili del cimitero non sapevano nulla? Tutti interrogativi rimbalzati questa mattina nella ressa di telecamere e giornalisti davanti al colonnato del Bernini.