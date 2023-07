Basta con il pezzotto: passa la legge, sanzioni più severe per i siti pirata

Più facilità nel togliere il segnale ai siti che diffondono contenuti in modo pirata e sanzioni più aspre. L'Aula al Senato ha approvato all'unanimità il ddl anti-pirateria nel testo trasmesso da Montecitorio con 140 voti favorevoli. Il provvedimento ha già ottenuto il via libera della Camera il 22 marzo scorso, è quindi approvato in via definitiva. Il disegno di legge contiene misure per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita in rete di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

L'emergenza pezzotto

Si tratta di un ddl che risponde all'emergenza del "pezzotto", il modo più facile per guardare in maniera illegale le partite di calcio e tutta una serie di altri eventi. Soddisfazione di Lega Serie A e di Dazn, che detiene i diritti del campionato italiano.