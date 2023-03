Autonomia differenziata, via libera al ddl dal governo. Calderoli: «Superiamo il centralismo»

Via libera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato, in esame definitivo un disegno di legge che reca «disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione».

La nota ufficiale

Il disegno di legge, si legge nel comunicato ufficiale diffuso da palazzo Chigi, «provvede alla definizione dei 'principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomià e delle 'relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regionè». Sul testo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata.

Il ministro Calderoli ha spiegato: «Il mio obiettivo è far correre il nostro Paese come un treno ad alta velocità, superando i divari che il centralismo attuale ha cristallizzato e permettendo a tutti di migliorare nel segno dell’efficienza, dello sviluppo, della trasparenza e della responsabilità. E’ una sfida per il futuro e la modernità, che possiamo e dobbiamo cogliere nell’interesse dei cittadini».