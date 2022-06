Arpal, sì della commissione al cambio dell'assetto societario. Via il direttore generale ma ci sarà un Cda

La II e IV commissione del Consiglio regionale pugliese hanno dato il via libera al nuovo assetto societario dell'Arpal, l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. L'Arpal sarà guidata da un consiglio di amministrazione, da un presidente, un direttore e sarà nominato anche un collegio dei revisori. Lo hanno deciso a maggioranza in seduta congiunta le Commissioni II e VI votando la nuova proposta di legge che ora potrà approdare in Consiglio. Questo cambiamento comporterà la decadenza dell'attuale direttore generale, Massimo Cassano.

È passata la proposta dei Popolari con Emiliano che hanno presentato un emendamento alla proposta di legge originaria di tre esponenti del Partito democratico (Amati, Mazzarano, Mennea) e di un consigliere del gruppo misto (Tutolo) e che prevedeva l'istituzione di un amministratore unico. La proposta di legge emendativa approvata, così come si legge dalla relazione, «intende intervenire sull'assetto organizzativo della Agenzia, distinguendo tra gli organi di vertice: l'organo più propriamente strategico politico, nel presidente e nel Consiglio di amministrazione e quello intermedio rappresentato dal direttore, con compiti di raccordo con le strutture operative. Questo in un'ottica di efficienza ed economicità dell'attività amministrativa».

Il commento dei dem: che fatica

«Quasi ci siamo per la riforma dell’Arpal. Ma che grande fatica contrastare il sostegno al DG, spesso surrettizio, della minoranza. Una sequenza di richieste di rinvio dei lavori, per fortuna bocciate, sulla base di motivazioni prive di pregio tecnico e probabilmente funzionali, per la veemenza dei modi, a mantenere in carica l’attuale dirigenza.

In ogni caso, è importante il voto di oggi in Commissione perché allinea la volontà del Consiglio regionale ad auspici di buona gestione dell’agenzia, messi pesantemente in discussione dall’attività svolta sino ad oggi. La nostra proposta di legge, approvata oggi con emendamenti dalla Commissione, afferma la totale discontinuità e presa di distanza dagli attuali organi di gestione di Arpal, attraverso una maggiore qualificazione professionale dei suoi manager e con auspici di correttezza amministrativa e imparzialità».