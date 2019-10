Roma, bimba di 8 anni morta a scuola. «Forse soffocata dalla mozzarella». Disposta autopsia

Una bambina di otto anni è morta al Gemelli dove è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso da una scuola di Monterotondo, vicino Roma. La piccoli ieri si è sentita male in classe ed è morta questa mattina. Secondo alcune testimonianze la piccola sarebbe stata soffocata da un boccone di mozzarella. Sul posto nell'istituto di via Kennedy 58, a Monterotondo, è intervenuto il 118.



Quando i sanitari sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica la piccola non respirava. Le sono state praticate le manovre di rianimazione e ventilazione assistita. La bimba è stata trasportata per essere stabilizzata all'ospedale di Monterotondo e poi trasferita con elicottero al Gemelli dove è arrivata in condizioni disperate e successivamente è morta intorno alle 10 di questa mattina. Disposta l'autopsia sul corpo della piccola.

Critiche sui social. Secondo un utente sulla pagina Facebook del Messaggero, alla bambina non sarebbe stata praticata la manovra contro il soffocamento.





Ad agosto, a Torino, una bimba di due anni muore soffocata da un pezzo di wurstel. Nell'aprile del 2014 un bimbo è morto soffocato da un hot dog comprato al ristorante Ikea di Porta di Roma. E un altro bimbo di tre anni, nel settembre 2013, era morto dopo essere stato soffocato da un boccone di carne andatagli di traverso al ristorante all’Ikea di Bari.



