Salento, cade dalla scogliera mentre fa footing a Porto Selvaggio

Cade dalla scogliera di Porto Selvaggio, rimanendo ferito e intrappolato in un punto impervio della costa. Intorno alle 11.30, l'uomo pare stesse facendo footing lungo la costa, quando per cause in fase di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando per diversi metri sugli scogli. Le sue condizioni di salute appaiono gravi.