Terremoto in Albania, il cane avverte la scossa pochi istanti prima e fugge via

Un nuovo filmato, che riprende gli attimi della devastante scossa di terremoto in Albania, sta girando nelle ultime ore sul web e testimonia gli effetti del sisma in un'area a circa 50 chilometri dall'epicentro.

Le immagini provengono da San Giovanni Medua (in albanese Shengjin), in provincia di Alessio, non lontano da Durazzo. A registrarle sono state le telecamere di sicurezza installate all'esterno di un negozio: sono le 3.54 della notte tra lunedì e martedì e un cane sta sonnecchiando accanto ad un palazzo. All'improvviso, l'animale si sveglia e inizia a fuggire, un istante prima dell'arrivo della scossa, che scuote con violenza l'edificio.

