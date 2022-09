Fratelli d'Italia primo partito in Puglia. Fitto e Gemmato: «Pd ed Emiliano veri sconfitti»

La Puglia è la regione dove Fratelli d'Italia ha ottenuto il miglior risultato al Sud, il 23,50%. «Un risultato chiaro» ha commentato il parlamentare eletto Raffaele Fitto, che ora dovrà lasciare il posto a Strasburgo. «Il nostro - ha aggiunto - sarà un governo serio e responsabile, come la campagna elettorale che abbiamo appena concluso e durante la quale abbiamo detto le cose come stanno, usando il linguaggio della coerenza e dell'onestà. Ci siamo assunti l'onere di dire le cose che vanno fatte nel Paese, di smetterla con slogan, sogni e false promesse perché il momento che viviamo è molto, molto difficile, forse il più difficile dal Dopoguerra a oggi e bisogna quindi avere i piedi per terra, la capacità e la serietà di affrontare le questioni in modo adeguato sia sul piano nazionale che internazionale».