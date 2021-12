Brindisi, primi vaccini ai bambini tra 5 e gli 11 anni

Al via la campagna vaccinale per la fascia tra 5 e 11 anni anche a Brindisi. Sono 21 gli istituti scolastici del territorio provinciale che hanno aderito alle giornate di vaccinazione: uno per ogni Comune della provincia e due per la città capoluogo. Gli alunni prenotati per la giornata di oggi sono circa 350. Per i bambini fragili la vaccinazione sarà organizzata dalle Reti di patologia con la collaborazione delle pediatrie dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana.