Porsche, green con prestazioni al top. Pietro Innocenti, il numero uno Italia: «Ma la carenza dei punti di ricarica rallenta l'elettrico»

Porsche. Una griffe, una leggenda. Il mitico ingegner Ferdinand inventò il Maggiolino addirittura fra le due Guerre. Un modello accessibile, pensato per motorizzare la Germania e poi anche il mondo. Avanti anni luce dal punto dell’aerodinamica, della robustezza e dell’affidabilità. Una mente geniale che vide decollare la sua idea solo al termine del conflitto mondiale per poi rimanere ininterrottamente in produzione fino al nuovo millennio,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati