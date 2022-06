Una scarica di corrente elettrica sotto la doccia: 13enne in rianimazione

Raggiunto da una scarica di corrente elettrica mentre fa la doccia: 13enne finisce in rianimazione.

L'intervento del 118

Questa mattina intorno alle 13 un ragazzo di 13 anni è andato in arresto per probabile elettrocuzione (scarica di corrente elettrica) mentre era sotto la doccia, le cause sono ancora in via di accertamento, sul posto sono intervenuti auto medica e ambulanza del 118 di Casarano, gli operatori giunti sul posto subito hanno iniziato le manovre di rianimazione il ragazzo è stato ripreso e portato subito in codice rosso in pronto soccorso a Casarano, dove ora si trova ricoverato in rianimazione dello stesso nosocomio.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.