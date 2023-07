Arriva la Fiat Topolino dell'era moderna: elettrica e trendy. Ideale in città e sbarazzina nel look, guidabile dai 14 anni

Elettrica e trendy. Ideale in città e sbarazzina nel look, guidabile dai 14 anni. Ecco la nuova Fiat Topolino. Nell'approccio del brand Fiat alla mobilità sostenibile c'è spazio anche per la fantasia. Non solo vetture tecnologiche (come la Nuova 500 o la 600e) ma anche diverse tipologie di veicoli, purché incarnino lo spirito sbarazzino e gioioso della Dolce Vita e le peculiarità tipiche del benessere all'italiana.

E' nata da queste premesse la riedizione della mitica Topolino, come venne battezzata a furor di popolo l'utilitaria prodotta dal 1936 al 1955 che ufficialmente si chiamava 500. Declinata in tre serie, fu la prima proposta accessibile per chi, dalla Vespa o dalla Lambretta, si concedeva l'upgrade verso un'automobile.

La Topolino dell'era moderna "parte dal passato ma guarda decisamente al futuro", come ha sottolineato il presidente di Stellantis, John Elkann.

E' figlia di un progetto interessante e delle strategie di gruppo. Non è un'automobile tradizionale ma una "soluzione di mobilità urbana sostenibile". E' infatti un quadriciclo elettrico ideale per la città e sbarazzina nel look, guidabile anche a 14 anni. Gemella della Citroën Ami e prodotta nello stesso stabilimento marocchino, ha identica motorizzazione: propulsore elettrico da 6 kW (8,2 CV) abbinato ad una batteria al litio da 5,4 kWh sistemata sotto al pavimento. L'autonomia è di circa 75 km con velocità massima di 45 km/h e un peso totale di 471 kg. La personalizzazione stilistica rende omaggio alla tradizione Fiat, con una forte caratterizzazione.

La nuova Topolino, lunga 2,53 metri e larga 1,4, incarna idealmente il concetto di dolce vita e lo spirito italiano di Fiat. "Un quadriciclo sexy e accessibile pensato per i giovani, le famiglie e gli amanti della città grazie al suo design adatto a tutte le generazioni", ha spiegato alla presentazione il capo di Fiat, Olivier François.

La sua missione è di "disintossicare" le aree urbane, ma anche – se possibile - di far nuovamente innamorare i giovani dell’automobile, affascinando la Gen Z che è un pubblico particolarmente attento ai temi della sostenibilità.

La nuova Topolino è disponibile in due versioni, una chiusa e una aperta in color Verde Vita: una doppia anima ideale per i piccoli borghi marinari come per il caotico centro cittadino, oppure per le coste marine. La versione con tetto apribile e senza portiere laterali (sostituite da una corda) evoca vetturette tipicamente marine, come la mitica "Spiaggina" che portava a spasso gli Agnelli in vacanza. Non a caso si chiama Dolcevita. E non mancano accessori davvero esclusivi, come la doccetta che la rende perfetta per la spiaggia.

La versione chiusa può essere personalizzata con adesivi a effetto legno sulle porte. Entrambe le varianti sono dotate di un portapacchi posteriore e del Dolcevita Box, una elegante fascia in tessuto all'interno della quale è possibile riporre gli oggetti personali, e di specchi retrovisori vintage con effetto cromato. Ciò che differenzia i due modelli è l’aggiunta dei cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta e della tendina parasole sul tetto nella versione chiusa.

Dimensioni ridotte, con un’abitabilità eccellente grazie ai due sedili disallineati, all’ampia superficie vetrata che aumenta la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, ai vani portabagagli posizionati in modo strategico. Uno di questi, tra il guidatore e il passeggero, può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno. Sulla pagina web dedicata agli accessori Fiat o presso i concessionari sono disponibili accessori opzionali per soddisfare anche le esigenze più curiose, ad esempio una capiente borsa portaoggetti, ventilatore Usb, altoparlante Bluetooth, borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, all’occorrenza, si trasformano in morbidi teli da mare.

La Topolino elettrica è già in listino, al prezzo di 9.890 euro, identico per le due versioni “chiusa” e “aperta”. Se disponibili, verranno tuttavia scontati gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici, abbattendo quindi il prezzo fino a circa 7.400 euro. E' partita la fase di pre-booking “be the first” per essere tra i primi a ricevere la Topolino.