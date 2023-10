Motobarca elettrica, presentata la nuova imbarcazione Stp a Brindisi

Nel contesto del Salone nautico di Puglia, uno degli aspetti che sta emergendo con maggiore forza è quello della sostenibilità ambientale applicata alla blue economy. E proprio questa mattina alle 10 è stata presentata la nuovaa propulsione, che entrerà in servizio nel porto di, nell’ambito delle attività promosse attraverso il progetto Sumo – “Sustainable mobility in the port cities of the southern Adriatic area” (Mobilità sostenibile nella città portuali dell’area adriatica meridionale), finanziato attraverso fondi Interreg Italia - Albania – Montenegro 2014-2020. Si tratta di un mezzo che è stato realizzato da Catmarine: lungo 12 metri, potrà ospitare sino a 38 persone. La soddisfazione del presidente della Stp Brindisi, Salvatore Tomaselli.