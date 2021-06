Operaio folgorato da una scarica elettrica, è grave

E' stato investito da una potente scarica elettrica mentre era al lavoro nella notte nella città vecchia di Taranto. Ed ora è in gravi condizioni in ospedale. Vittima dell'incidente un operaio di trent'anni che stava lavorando in uno scavo per il ripristino di un cavo di alta tensione. La violenza della scarica ha folgorato il malcapitato e lo ha stordito. Il lavoratore è stato subito soccorso dai poliziotti e dai sanitari del 118 giunti sul posto.

L'incidente

L'operaio intorno all'una della scorsa notte è intervenuto con una squadra di tecnici per il ripristino di quel cavo di alta tensione in via Garibaldi, nel cuore della città vecchia. Era impegnato proprio nello scavo aperto per procedere all'intervento quando è stato folgorato dalla scarica elettrica. A dare l'allarme sono stati i suoi compagni di lavoro e in via Garibaldi sono subito arrivati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente la Polizia, gli uomini dei vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Uno degli agenti ha subito praticato alla vittima il massaggio cardiaco, e il soccorso si è rivelato determinante. Il giovane operaio è stato condotto al vicino ospedale Santissima Annunziata con ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo. E' ricoverato in prognosi riservata.