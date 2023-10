Brindisi, motobarca elettrica nel porto: mobilità sostenibile

Nel contesto del Salone nautico di Puglia, uno degli aspetti che sta emergendo con maggiore forza è quello della sostenibilità ambientale applicata alla blue economy. E proprio questa mattina alle 10 è stata presentata la nuova motobarca a propulsione elettrica, che entrerà in servizio nel porto di Brindisi, nell’ambito delle attività promosse attraverso il progetto Sumo – “Sustainable mobility in the port cities of the southern Adriatic area” (Mobilità sostenibile nella città portuali dell’area adriatica meridionale), finanziato attraverso fondi Interreg Italia - Albania – Montenegro 2014-2020. Si tratta di un mezzo che è stato realizzato da Catmarine: lungo 12 metri, potrà ospitare sino a 38 persone. La soddisfazione del presidente della Stp Brindisi, Salvatore Tomaselli.

L'obiettivo del progetto Sumo

L’obiettivo del progetto Sumo, spiegano gli organizzatori, “è quello di favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto sostenibile ed a basso impatto ambientale, migliorando l’efficienza dei trasporti pubblici ed offrendo ai cittadini delle alternative all’utilizzo dell’auto”.

All’interno di Sumo sono coinvolti, oltre a Brindisi, le città portuali di Bar (Montenegro), Termoli (Molise) e Valona (Albania). Tra i risultati attesi, si va dal “rafforzamento della rete per la mobilità sostenibile” alla “sensibilizzazione dei cittadini sulla mobilità “smart” e “green”, oltre che “il miglioramento del coordinamento transfrontaliero nell’attuazione di sistemi di trasporto integrati per viaggiatori, riducendo le disparità esistenti tra le regioni” ed “il potenziamento dei sistemi di trasporto turistici, favorendo lo sviluppo economico complessivo delle regioni coinvolte nonché i collegamenti tra le stesse”.