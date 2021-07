I super contratti in esclusiva delle star. In Italia il debutto è di Achille Lauro e Amazon Prime

Un contratto totale, ambito, dal sapore vagamente faustiano: l’anima creativa dell’artista in cambio della vetrina globale della piattaforma da milioni di iscritti. Se offrire denaro in cambio di contenuti esclusivi non è una novità, la formula dell’overall deal, il contratto d’esclusiva che dallo scorso giugno lega Achille Lauro ad Amazon, introduce nello scambio un dettaglio importante. Con l’overall deal (traducibile con “accordo a lungo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati