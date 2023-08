Vasco Rossi al mare in Puglia "palleggia" con le meduse. Il video

Paura delle meduse? Non per Vasco Rossi. Il rocker italiano, in vacanza - come da tradizione - a Castellaneta Marina (di cui è cittadino onorario dal 2021) ha postato su TikTok, autentico diario estivo, un video nel quale proprio nel mar Ionio palleggia con una medusa. Palleggia, come fosse una palla da basket.

Senza paura. In un'estate nella quale si è a lungo parlato, soprattutto negli ultimi giorni di invasione - e spesso mattanza - delle meduse nei mari del Salento e del Tarantino.