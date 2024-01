Incidente stradale, si schianta con la moto contro un palo: morto sul colpo un 28enne

Incidente mortale nei pressi di Torricella, in provincia di Taranto. A perdere la vita è stato un motociclista di 28 anni che per cause da accertare ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un grosso palo.

Inutile l'arrivo dei soccorsi

All’arrivo dei soccorsi per il giovane non c’era più niente da fare, inutili i tentativi per rianimarlo da parte del personale del 118.

Il centauro faceva parte di un gruppo di motociclisti del brindisino diretti sulla litoranea. Sul posto i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze per stabilire la dinamica del sinistro.

