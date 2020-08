Terribile frontale tra auto e moto, muoiono un uomo e una donna

Un terribile incidente stradale poco dopo le 21 sulla Martina-Locorotondo. Una moto, con a bordo due persone, si è scontrata con un'auto, una Nissan Qashqai. Nell'impatto ad avere la peggio sono stati l'uomo e la donna che viaggiavano sul motoveicolo: lei è morta sul colpo, mentre lui, che era alla guida, è rimasto gravemente ferito e trasportato all'ospedale di Taranto dove però non ce l'ha fatta. Lui, 34 anni, era di Martina; lei, 38, di Cisternino. La collisione è avvenuta in territorio di Martina e sul posto per gli accertamenti di rito sono subito arrivati i vigili urbani martinesi e i vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 23:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA