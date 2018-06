Un chilo di droga in auto, due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiavano con un chilo di droga in auto. Ma sfortunatamente per loro sono incappati in un controllo della Polizia. Così per due albanesi è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I due "corrieri" stranieri sono stati intercettati da una pattuglia della Polizia impegnata nei controlli anticrimine sulla litoranea. Gli agenti hanno fermato la vettura per un controllo, durante il quale è stata scovata una busta blu tra i sedili. All'interno due confezioni termosaldate nelle quali era custodito un chilo di marijuana. I due stranieri sono stati arrestati ed ora sono in corso le indagini per risalire ad eventuali complicità.