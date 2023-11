Ballano contro al violenza sulle donne: il video degli studenti tarantini diventa virale. Il video

Ballano contro la violenza. Sono gli studenti dell'istituto comprensivo Moro-Leonida di Taranto a metterci la faccia. Anzi, tutto il corpo. E soprattutto la mente. E' stato diffuso sui canali social della scuola, ed è già diventato virale, il video-denuncia contro la violenza sulle donne realizzato dagli alunni della terza B del plesso Leonida, insieme a una numerosa rappresentanza di studenti della secondaria.

La musica di Ermal Meta

La coreografia, riproposta questa mattina nel cortile della scuola, riprende le significative parole del brano "Vietato morire" di Ermal Meta con il quale lo stesso cantante si presentò sul palco di Sanremo nel 2017. Con il volto tumefatto (in questo caso dal trucco) e felpe rosse, gli studenti ballano davanti ad un tappeto di scarpe rosse sulla scalinata urlando così la loro rabbia contro il femminicidio.

La dirigente

«Abitualmente - ha spiegato la dirigente scolastica Loredana Bucci - leggiamo e commentiamo le notizie pubblicate sui giornali in tutte le nostre classi.

E la storia di Giulia Cecchettin ha colpito in modo particolare i ragazzi perché non è stata subito trattata come un fatto di cronaca nera legato all'uccisione, ma è nata come la notizia di una coppia di ex fidanzati scomparsi nel nulla, le cui ricerche sono andate avanti per giorni». «E così, mentre si accingevano - ha aggiunto la preside - a preparare cartelloni, fare ricerche e organizzare attività di vario genere in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i nostri ragazzi si aggiornavano anche sulle novità riguardanti Giulia. Quando, purtroppo, la verità è venuta a galla, il loro dispiacere è stato immenso. Giulia era diventata una di loro».