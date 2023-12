Addobbi speciali per Natale: 108 paia di scarpe contro la violenza sulle donne

Centootto paia di scarpe rosse contro i femminicidi. Centootto, come il numero delle donne uccise nel 2023. Appese al soffitto, come un monito ai commensali di non dimenticare questo drammatico bilancio. È l’iniziativa del bistrot Honèst, in via Sparano a Bari, che, nel mese di dicembre, dismette le solite decorazioni natalizie per usare al loro posto le scarpe rosse per invitare alla riflessione e contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne. Le scarpe, donate da Primadonna, saranno infatti messe in vendita e il ricavato andrà, in accordo con l’assessorato comunale al Welfare, al centro antiviolenza del Comune di Bari che accoglie/aiuta le donne vittime di violenza cercando di smontare e disgregare la cultura patriarcale.