Spacciava cocaina in casa, un arresto dei carabinieri

Aveva allestito una "piazza" di spaccio di droga, nel dettaglio di cocaina, nella sua casa nel centro storico di Taranto. L'altro giorno, però, nell'abitazione hanno fatto irruzione i carabinieri. L'appartamento è stato perquisito anche con l'intervento di un cane dell'antidroga. Proprio il fiuto del segugio ha consentito di scovare 350 grammi di cocaina pronta per essere smerciato. E per il pusher, si tratta di un 49enne tarantino incensurato, è scattato l'arresto in flagranza di reato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito il tarantino è stato condotto in carcere.

L'operazione

L'arresto del 49enne si inquadra nell'attività quotidiana condotta dalle forze del'ordine per arginare il dilagante fenomeno dello spaccio. Nei giorni scorsi i militari hanno notato la presenza di numerosi giovani, alcuni dei quali conosciuti come consumatori di droga. I "clienti" del pusher sono stati pedinati e in questa maniera è stata individuata la casa che è stata perquisita.

La perquisizione

Durante l'ispezione dell'appartamento del centro storico protagonista è diventato il cane "Fighter" uno degli assi delle unità cinofile del nucleo di Modugno. Il suo fiuto ha indirizzato le ricerche dei militari che hanno scovato e sequestrato 350 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. Sotto sequestro anche 550 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti il ricavato della illecita attività di spaccio. Il 49enne è stato condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Taranto.