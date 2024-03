Le gare per i Riti di Taranto. Record per la Statua dell'Addolorata. Ecco tutte le cifre

Parte col botto la gara per la processione dell’Addolorata del Giovedì Santo nei Riti della Settimana Santa di Taranto.

L’esordio è con la troccola per la quale vengono offerti subito 30.000 euro ma il clou lo tocca la statua dell’Addolorata. Per le tradizionali sdanghe si passa in poco tempo da 40.000 a 80.000 euro sino a toccare per l’aggiudicazione finale 113.000 euro.

Un livello simile fu raggiunto qualche anno fa quando l’offerta superò le 100.000 euro mentre l’anno scorso per l’Addolorata furono offerte 20.000 euro. Nel 2019 le sdanghe andarono 111.000 euro, quella fu l'offerta massima.

Alla fine della gara la troccola è stata invece aggiudicata per 35.100 euro.

La gara

Nel corso della gara in San Domenico, affollata in ogni spazio, annunciati l’avvenuto restauro della troccola e delle pesare, per le quali è stata anche donata una nuova custodia, e un’offerta per il restauro della statua dell’Addolorata. Grandi applausi hanno infine sottolineato il ricordo in assemblea di alcuni confratelli scomparsi di recente e in ricordo dei quali in processione quest’anno ci saranno i figli.