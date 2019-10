Casa a luci rosse nel centro città, blitz della Polizia: pizzicati “lucciole” e clienti

Ultimo aggiornamento: 13:28

La Polizia irrompe in una casa a luci rosse. E trova al "lavoro" una giovane e avvenente lucciola di nazionalità cinese e anche la protettrice, anche lei giunta in Italia dal lontano Oriente. E' avvenuto l'altro giorno nel centro di Martina Franca , in provincia di Taranto, dove gli agenti del locale commissariato da tempo avevano adocchiato quell'appartamento.Al momento dell'irruzione gli agenti hanno dovuto fare i conti con la reazione della straniera che gestiva il giro a luci rosse. La donna, una cinese di 46 anni, ha tentato di impedire ai poliziotti di entrare nell'abitazione, ma è stata subito bloccata e arrestata. Dovrà difendersi dalle accuse di sfruttamento della prostituzione e resistenza a pubblico ufficiale. Nella stanza da letto è stata trovata la giovane "lucciola" priva di documenti. Con lei anche un cliente.