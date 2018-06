Clienti in coda sul marciapiede per le squillo cinesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I clienti erano in coda sul marciapiedi. In paziente attesa di incontrare due squillo cinesi. A rompere le uova nel paniere, e nella casa del piacere con atmosfere orientali, però, l'altro giorno sono arrivati i poliziotti.Gli agenti, infatti, hanno fatto irruzione nella casa a luci rosse, dove due giovani cittadine cinesi eercitavano, e con un certo successo, il mestiere più antico del mondo. In realtà quell'attività avviata nel pieno centro di Taranto da qualche giorno era finito nel mirino della Polizia. Con gli agenti che avevano notato le code sospette di uomini sul marciapiede. Così è partito il controllo. I poliziotti, infatti, hanno accertato che i "clienti" in attesa sostavano in strada davanti al portone. E il loro turno scattava dopo una telefonata e il riconoscimento attraverso una telecamera.​Quando hanno fatto irruzione nella casa a luci rosse gli agenti hanno trovato le due donne in abiti provocanti e diversi "strumenti" del mestiere, oltre alla somma in contanti di 1300 euro. Le due straniere sono state identificate, mentre l'appartamento nel quale si prostituivano è stato sequestrato.