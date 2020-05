Fase2, dopo tre mesi riaprono anche negozi e ristoranti cinesi

Furono i primi a chiudere i battenti, circa un mese prima del lockdown, perché i loro negozi e ristoranti erano rimasti deserti a causa della paura del coronavirus. Nonostante le rassicurazioni, molti dei commercianti cinesi avevano spiegato ai cleinti sui social e tramite cartelli di non essere tornati in Cina da anni, la psicosi da Covid-19 aveva già iniziato a circolare e avevano quindi scelto di restare chiusi. Ora, una volta allentate le misure restrittive in Italia e soprattutto dopo che lo stesso coronavirus, diventato un problema pandemico e aver cambiato nome, non è più associato al suo primo focolaio a Wuhan, anche gli esercizi commerciali cinesi stanno riaprendo i battenti.



A Lecce ha già riaperto il Mio market che si trova nel parco commerciale di Cavallino, accanto a Spazio Conad. I negozi in città hanno rialzato alla spicciolata le saracinesche a partire da oggi e anche il grande negozio che si trova all'ingresso di San Cesario ha riaperto i battenti.



Stesso vale per la ristorazione: a partire da stasera riapre, ovviamente per il solo asporto lo storico ristorante Shangai di Porta Napoli, che fu al centro di una disperata campagna solidale anche da parte del Consiglio comunale leccese prima di gettare a spugna. Di lì a poco in ogni caso la stessa sorte sarebbe stata decisa dal governo per tutti. Quindi una volta riaperti bar e ristoranti, anche una delle cucine etniche più diffuse al mondo potrà tornare sulle tavole degli italiani. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA