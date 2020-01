Scafista fermato dalla Polizia. Era tra i migranti sbarcati dalla Sea watch 3

C'era anche uno scafista tra gli oltre cento migranti sbarcati ieri mattina nel porto di Taranto dalla "Sea watch 3". Il giovane, si tratta di un 22enne di nazionalità gambiana, è stato fermato dagli investigatori della squadra Mobile della questura di Taranto nel corso delle operazioni di soccorso. Il giovane avrebbe pilotato il barcone carico di disperati intercettato nel Mediterraneo dalla nave giunta l'altra mattina nel porto del capoluogo jonico. Contro di lui i poliziotti hanno raccolto una serie di testimonianze che hanno confermato il ruolo del gambiano di complice dei trafficanti di uomini. Il giovane straniero, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.

Complessivamente dalla nave l'altra mattina sono sbarcati 119 persone. Circa 40 minori stranieri non accompagnati sono stati trasferiti in strutture comunali, mentre gli altri migranti dopo il passaggio nell'hotspot per le procedure di identificazione e saranno dislocati nei centri di accoglienza nazionali ed esteri come previsto dalle disposizioni del Viminale. Francia, Germania, Portogallo e Irlanda hanno già dato la loro disponibilità ad accogliere i richiedenti asilo. Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA