Cabine per le fototessera usate per drogarsi: il Comune le fa chiudere

Ultimo aggiornamento: 23:00

Sanificate e chiuse le cabine per scattare le fototessere in città a Taranto. L'intervento si è reso necessario perchè quelle cabine erano diventate un rifugio per i tossicodipendenti. Un fenomeno purtroppo sempre esistito ma che è dilagato nelle settimane del lockdown. Le strade deserte, infatti, hanno fatto cadere ogni limite e quelle cabine sono state letteralmente prese d'assalto.La protesta è montata sui social, accompagnata dalle immagini in cui si vedevano le cabine zeppe di siringhe e altri residui dovuti al passaggio dei tossicodipendenti. Un malcostume al quale il Comune ha deciso di porre rimedio. L'altra mattina tutti i dispositivi sono stati sanificati e chiuse. Lo stesso è stato fatto con alcune vecchie cabine telefoniche della Telecom.