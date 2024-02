Addio allo storico lido Sant’Anna: iniziata la demolizione delle cabine

Sono iniziati i lavori di demolizione delle cabine dello storico lido Sant’Anna sul litorale nord di Brindisi. Le caratteristiche strutture in legno contraddistinte dai colori verdi e giallo vanno giù per sempre. L’attività venne sospesa temporaneamente nel 2021, posta sotto sequestro cautelare, per le opere abusive che venivano contestate dal Comune di Brindisi. Il lido in seguito riaprì senza poter mettere a disposizione dei clienti tali opere.