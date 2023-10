Ristoratore gambizzato dopo la lite per il conto, due fermi della Polizia

Due tarantini sono stati fermati per il ferimento a colpi di pistola di un ristoratore, gambizzato nel suo locale di Taranto dopo una lite per il conto del pranzo domenicale. Le indagini sul grave episodio da parte della squadra Mobile della Polizia hanno fatto segnare subito una svolta. In carcere due uomini di 37 e 45 anni accusati di concorso in tentato omicidio.

L'aggressione

L'aggressione era scattata poco dopo le 18 di domenica nel ristorante situato sulla Litoranea ad un pugno di chilometri da Taranto. I clienti, in precedenza, avrebbero litigato con la vittima, un tarantino di 58 anni, per il conto. Dopo il diverbio, però, sono andati via e sono tornati nel locale. Uno dei due avrebbe premuto il grilletto ferendo la vittima ad una coscia.

Le indagini

Le indagini condotte dalla squadra Mobile della Polizia e dirette dal pm Colascilla Narducci, in poco meno di 24 ore, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili. I due sono stati fermati e condotti in carcere.