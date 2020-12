Rapina con un complice un supermercato, arrestato nel giro di poche ore

Ha rapinato un supermercato di Taranto insieme ad un complice. Nel giro di poche ore, però, è stato individuato ed arrestato. Nella rete dei poliziotti della Questura il 39enne tarantino Christian Maffei, bloccato al termine della rapida attivià investigativa condotta dalla squadra Mobile sull'assalto messo a segno mercoledì sera ai danni del market Coop di via Umbria. A colpire, l'altra sera, due giovani con il volto coperto dalla mascherina chirurgica e armati di taglierino. I malviventi dopo aver fatto irruzione nell'esercizio commerciale hanno arraffato all'incirca 700 euro e sono fuggiti.

I poliziotti, arrivati negli istanti immediatamente successivi all'episodio, attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno riconosciuto gli autori della rapina.

Si trattava di due pregiudicati tarantini già nel mirino perché ritenuti responsabili di altri episodi analoghi avvenuti nel periodo natalizio sempre in danno di supermercati. Uno dei due, Chrisitan Maffei di 39 anni, ancora con gli stessi indumenti indossati durante la rapina, è stato intercettato in via Mazzini nei pressi del domicilio del suo complice. L'uomo è stato condotto al secondo piano dello stabile presso la presumibile abitazione del complice perché trovato in possesso delle chiavi di casa.

Nel corso della perquisizone personale, gli agenti hanno recuperato nelle tasche del suo giubbotto 375 euro in banconote di piccolo taglio, corrispondenti alla metà esatta dell’incasso sottratto poco prima al supermercato. All’interno dell’appartamento, nel corso della successiva perquisizione, sono stati poi recuperati una fascia elastica di colore nero utilizzata dal 39enne durante la rapina ed alcuni indumenti del tutto simili a quelli indossati dall’altro rapinatore, al momento ancora irrepribile.

Al termine dell’operazionel Maffei è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata in concorso. Il complice è ancora ricercato ed è stato denunciato a piede libero.

Ultimo aggiornamento: 15:42

