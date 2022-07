Il poliziotto vede la "Caretta caretta" che scava il suo nido sulla spiaggia e fa recintare la zona per salvare le uova. Sul posto anche il Wwf

La tartaruga caretta caretta è sbucata dal mare proprio sotto i suoi occhi. E ha cominciato a scavare il suo nido sulla spiaggia di Torre Ovo, a marina di Torricella, in provincia di Taranto. A quel punto il poliziotto ha fatto attenzione a non disturbarla e ha subito avvisato il Wwf che ha provveduto a recintare il tratto di spiaggia per salvaguardare le uova della tartaruga marina.

L'agente

Protagonista dell'avvistamento un ispettore della Polizia del Commissariato di Grottaglie. Il poliziotto l'altra sera era libero dal servizio e si stava rilassando passeggiando sul litorale di Torre Ovo. Mentre camminava sull'arenile ha visto a pochi metri di distanza la tartaruga che dopo essere uscita dall'acqua cominciava a scavare per costruire il suo nido per deporre le uova. Il poliziotto è stato ben attento a non disturbare la futura mamma e si è limitato ad uno scatto a distanza di sicurezza.

I volontari

L'ispettore ha contattato immediatamente il personale e i volontari del Wwf di Taranto che da sempre si prodiga per la salvaguardia della specie. Così il tratto di spiaggia interessato è stato recintato per salvaguardare le uova e i futuri piccoli di tartaruga.