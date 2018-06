Omicidio di mala, sette arresti a Taranto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette arresti per un terribile agguato di mala. È arrivata alle prime luci dell'alba la svolta nelle indagini sull'omicidio di Mario Reale, pregiudicato Tarantino di 54 anni, assassinato brutalmente nel maggio di due anni fa nel rione Tamburi. Gli investigatori della Mobile, infatti, stanno eseguendo i mandati di cattura spiccati dal gip Martino Rosati a carico di sette tarantini. Tra loro anche i presunti responsabili del delitto, che sarebbe maturato nell'ambito di un conflitto per il predominio nello spaccio di droga. Reale venne raggiunto dai sicari in via Ugo Foscolo e venne bersagliato di colpi di pistola mentre si trovava in un negozio. La pioggia di piombo non gli diede scampo. Dopo due anni di indagini la svolta con gli arresti scattati all'alba di oggi. Gli indagati, chiamati a rispondere anche di altri gravi fatti di sangue, sono accusati, a vario titolo, di omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, danneggiamento, ricettazione, sequestro di persona, lesioni e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.