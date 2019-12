Non accetta la fine della relazione e perseguita la ex

Ha continuato a perseguitare la ex fidanzata dopo la fine della loro relazione. Minacce e molestie continue per le quali alla fine è finito nei guai. Un 29enne di Fragagnano, con alle spalle precedenti penali, è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Fragagnano hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda ed acquisire importati elementi probatori che hanno ben evidenziato le responsabilità dell’indagato, che non si rassegnava alla fine del rapporto sentimetale.

Alla luce degli elementi raccolti, il pm inquirente ha chiesto e ottenuto dal gip il provvedimento cautelare. Il giovane è accusato di atti persecutori continuati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA