Masseria del '700 trasformata in mattatoio, scattano i sigilli

Una masseria del '700 trasformata in un mattatoio. Con carcasse di animali abbandonate nelle vicinanze. La scoperta è stata fatta dai carabinieri nelle campagne di Pulsano, nel corso di un'operazione condotta dai militari della sezione operativa della compagnia di Manduria e della stazione di Pulsano, in collaborazione con il Nas, il Nil dei carabinieri Forestali di Taranto, supportati con l’intervento dei veterinari della Asl e dei Vigili del Fuoco. I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno effettuato controlli in un'azienda zootecnica ed è stata accertata l'occupazione, senza alcun titolo, di una masseria del ‘700, utilizzata come ricovero per il bestiame. "Quella che un tempo doveva essere uno splendido esempio di architettura settecentesca e centro nevralgico del settore agro-pastorale della zona - spiegano i carabinieri - era stata trasformata in una masseria fatiscente e degradata".

Nelle zone adibite ad ovile, dove era solito stazionare il gregge, sono state rinvenute numerose carcasse di animali in putrefazione, nonché numerosissimi resti di ossa di bestiame. "Lo scenario - continuano dal comando provinciale - non faceva però presagire quello che i militari avrebbero accertato ispezionando i vari ambienti della masseria: un bellissimo frantoio ipogeo, dove un tempo si effettuava la spremitura delle olive e la produzione dell’olio, era stato trasformato in un mattatoio". La masseria del '700 è stata sequestrata ed è stato sgomberato il bestiame. Inoltre i sigilli sono scattati per 1200 chili di prodotti caseari ed è stata disposta la vigilanza sanitaria di 177 animali tra pecore e capre. Il titolare dell'azienda è stata denunciata a piede libero per occupazione abusiva, omessa valutazione dei rischi generali e specifici connessi all'attività aziendale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e attività di macellazione clandestina. Sono in corso accertamenti anche per verificare la posizione lavorativa e previdenziale del personale presente in azienda.

