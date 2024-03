Con la macchina contro un muro, muore un 16enne

Un raganno di 16 anni è morto nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì all periferia di Leporano, in provincia di Taranto. Per cause in corso di accertamento l'opel Astra sulla quale il giovanissimo tarantino viaggiava con un amico è finito fuori strada. Alla guida della vettura un ragazzo di ventotto anni che ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere violentemente contro un muro di recinzione. L'impatto è stato tremendo e non ha dato scampo al ragazzo che viaggiava sul sedile del passeggero.

In ospedale anche il conducente

ll 16enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, i carabinieri e una ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 16enne. Il conducente è stato condotto in ospedale in codice rosso.