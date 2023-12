La Finanza sequestra 12.000 euro in banconote false

Sotto sequestro 12.000 euro in banconote false soprattutto da 50 e da 20 euro. Questo il bilancio dell'attività condotta nelle scorse settimane dai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale di Taranto, guidato dal colonnello Massimiliano Tibollo. Complessivamente le Fiamme Gialle hanno recuperato 377 banconote false durante le attività investigative dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”. Gli approfondimenti delle Fiamme Gialle tarantine, inoltre, sono stati finalizzati a ricostruire l’intera filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, come la truffa e il riciclaggio.

La classifica

La “classifica” delle banconote false sequestrate vede al primo posto il taglio da 20 euro (274 banconote per un valore di 5.480 euro), seguito da quello da 50 euro (55 pezzi per un corrispondente valore pari a 2.750 euro) e quindi da 100 euro (41 biglietti per un corrispondente valore pari a 4.100 euro); nelle restanti posizioni figurano le banconote con tagli da 10 euro (3 pezzi) e da 5 euro (4 pezzi).

Le indagini

Per quanto attiene ai tagli di maggior valore, non sono state trovate banconote da 200 e da 500 euro.

Un significativo supporto alle indagini è arrivato dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi della Banca d’Italia, che rimette periodicamente al comando provinciale le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono condotti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Taranto.